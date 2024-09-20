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Edirne'de elektrikli motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 16:39
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Edirne’de elektrikli motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde elektrikli motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

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