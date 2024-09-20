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İzmir BB'nin robot Sophia'ya 3 milyon TL ödemesi tepki çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 07:32
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İzmir BB’nin robot Sophia’ya 3 milyon TL ödemesi tepki çekti

İzmir'de bu yıl 93'üncüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Fuarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte açılış kurdelesini kesen insansı robot Sophia için 3 günlüğüne 2,6 milyon TL kiralama bedeli ödendiği öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı işçilerin bir süredir maaşlarını alamamasına rağmen robot için 3 milyon TL'ye yakın ödeme yapılması tepki çekti.

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