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Ali Erbaş'tan "Kelime-i Şehadet'i eksik okudu" iddialarına yanıt

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 08:25
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Ali Erbaş’tan Kelime-i Şehadet’i eksik okudu iddialarına yanıt

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir süredir özellikle sosyal medya aracılığı ile yayılan "Kelime-i Şehadet'i eksik okudu" iddialarına yanıt verdi. Erbaş, söz konusu videoların bazı bölümlerinin kesildiğini belirtirken, "Cami açılışında ben ezanda geçtiği şekliyle 'Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resülullah' diyorum. Bu, yeryüzünde her zaman inleyen ezanın cümleleri minarelerimizden de inleyecek diyorum." ifadelerini kullandı.

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