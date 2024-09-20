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Hatay'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 3'ü polis 5 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 12:54
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Hatay’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 3’ü polis 5 yaralı

Hatay Erzin ilçesinde bulunan bir kavşakta meydana gelen kazada, otomobille polis aracı çarpıştı. Olayda 3'ü polis 5 kişi yaralanırken; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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