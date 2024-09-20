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Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığından 4 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 12:25
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Adıyaman’da tarihi eser kaçakçılığından 4 şüpheli yakalandı

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada tarihi eser kaçaklığı operasyonu sonucunda 4 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Şüpheliler karakola götürüldü.

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