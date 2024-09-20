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Yürüyüş yaparken dengesini kaybetti! Uçurumdan düştü

İHA
Giriş: 20.09.2024 00:41
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Yürüyüş yaparken dengesini kaybetti! Uçurumdan düştü

Mardin'in Artuklu ilçesinde yürüyüş yapan Abdullah T., dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Meydana gelen olayda yaralanan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Abdullah T.'yi düştüğü yerden kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan şanssız adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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