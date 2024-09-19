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Van Gölü üzerinde yükselen Süper Ay herkesi hayran bıraktı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 06:30
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Van Gölü üzerinde yükselen Süper Ay herkesi hayran bıraktı

Van Gölü üzerinde yükselen 'Süper Ay' görsel şölen oluşturdu. Bulutların arasından kızıl renge bürünerek çıkan 'Süper Ay'ın oluşturduğu görüntü hayran bıraktı.

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