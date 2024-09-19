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D-650 kara yolunda feci kaza!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 06:42
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D-650 kara yolunda feci kaza!

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda motosikletiyle TIR'a arkadan çarpan 18 yaşındaki genç sürücüsü hayatını kaybetti.

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