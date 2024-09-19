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Kütahya'da silahlı fotoğraf paylaşımlarına 10 şüpheli gözaltında

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 06:29
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Kütahya’da silahlı fotoğraf paylaşımlarına 10 şüpheli gözaltında

Kütahya'da tabanca ve tüfekle poz verdikleri fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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