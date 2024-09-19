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Sıla bebeğe şiddet uygulayan şüpheliden itiraf: Kıskandığım için darp ettim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 12:58 Güncelleme: 19.09.2024 15:50
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Sıla bebeğe şiddet uygulayan şüpheliden itiraf: Kıskandığım için darp ettim

Tekirdağ'da şiddet görerek cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin annesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tutuklu annenin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden maddi ve manevi destek aldığı ve kadın sığınma evinden de kendi isteğiyle ayrıldığı tespit edildi. Diğer yandan Sıla bebeğe şiddet uygulayan 13 yaşındaki şüpheli ifadesinde "Babam Sıla'ya kek alıp bana almadı. Kıskandığım için darp ettim." ifadelerini kullandı.

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