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Düzce'de işçileri taşıyan minibüs uçuruma devrildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 13:20
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Düzce’de işçileri taşıyan minibüs uçuruma devrildi

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs, 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 5'i çocuk, 15 kişi yaralandı.

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