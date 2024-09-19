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Sahte polislerden 150 bin dolarlık soygun! Yer: İstanbul

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 12:49 Güncelleme: 19.09.2024 13:48
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Sahte polislerden 150 bin dolarlık soygun! Yer: İstanbul

İstanbul Fatih'te bir eve giren sahte polisler, evdekilerin ellerini bağlayarak 150 bin dolar değerinde takı çaldı. Hırsızlık anları evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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