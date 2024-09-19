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Şanlıurfa'da kahreden olay! Kanala düşen çocuk boğuldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 13:40
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Şanlıurfa’da kahreden olay! Kanala düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da, oyun oynarken sulama kanalına düşen Yusuf Bozkurt (3), boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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