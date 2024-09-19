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Kayseri'de hareketli dakikalar! Paramotor ihbarı 'balon' çıktı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 14:26
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Kayseri’de hareketli dakikalar! Paramotor ihbarı ’balon’ çıktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, mahallelinin paramotor zannederek ihbarda bulunduğu havadaki cisim, çizgi film karakterli helyum balonu çıktı.

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