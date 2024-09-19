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İstanbul'da korkunç kaza! Servis minibüsünün altında ezildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 12:45 Güncelleme: 19.09.2024 13:01
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İstanbul’da korkunç kaza! Servis minibüsünün altında ezildi

İstanbul Avcılar'da yakınlarıyla dışarıya çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, servis minibüsünün altında kalarak can verdi. Korkunç kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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