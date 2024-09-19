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PKK/KCK propagandasına geçit yok! Balıkesir'de 1 şüpheli yakalandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 01:42 Güncelleme: 19.09.2024 01:42
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PKK/KCK propagandasına geçit yok! Balıkesir’de 1 şüpheli yakalandı

Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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