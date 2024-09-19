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İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti! 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 19.09.2024 01:23 Güncelleme: 19.09.2024 01:24
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İstanbul’da yol verme kavgası kanlı bitti! 1 ölü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iki sürücü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp yerini kavgaya bırakınca, taraflardan biri silahla havaya ateş açtı. O sırada kavgayı balkondan izleyen bir kişi, açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti. Şüpheliler, olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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