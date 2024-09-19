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Bursa'da motosiklet yaya çarptı! 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 02:13
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Bursa’da motosiklet yaya çarptı! 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde Mehmet Ay idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Ekrem Başbay'a çarptı. Meydana gelen kazada, Ay ve Başbay ağır yaralandı.

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