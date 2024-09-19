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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 50 kişi gözaltında

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 21:37
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Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 50 kişi gözaltında

Nevşehir'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Ahmet Şahan Narkoçelik' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi yakalandı.

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