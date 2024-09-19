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Hakkari'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 15 koyun telef oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 21:32
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Hakkari’de otomobil koyun sürüsüne daldı: 15 koyun telef oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada 15 koyun telef oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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