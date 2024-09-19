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Aydın'da feci kaza | Yolcu treni çarptı! Hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 22:00
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Aydın’da feci kaza | Yolcu treni çarptı! Hayatını kaybetti

Kaza Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Pakize Aydın'a (60) tren raylarından karşıya geçmek istediği sırada, yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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