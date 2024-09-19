19 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Ayvalık'ta 22 düzensiz göçmen yakalandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 06:26
ABONE OL
Ayvalık’ta 22 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör