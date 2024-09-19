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Kocaeli'de yangın! 20 dönümlük alan küle döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 23:11 Güncelleme: 19.09.2024 23:11
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Kocaeli’de yangın! 20 dönümlük alan küle döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki otluk alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine ihbarla çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, 20 dönümlük alana zarar verdiği öğrenildi.

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