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Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu! 940 paket sigara ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 22:43
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Kocaeli’de kaçakçılık operasyonu! 940 paket sigara ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir depoya ve 2 araca operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 3 bin 180 cinsel içerikli hap ve içecek, 940 paket gümrük kaçağı sigara, 11 bin 165 dal puro ile 50 elektronik sigara ele geçirildi.

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