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Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı! Topraktan çıkan kemikler Nihal'e ait çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 23:58 Güncelleme: 20.09.2024 00:00
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Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı! Topraktan çıkan kemikler Nihal’e ait çıktı

Antalya Serik’te yaşayan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit, ortadan kaybolduktan 9 ay sonra cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı. Eminceler Mahallesi'nde Babayiğit’e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, ağaçların altında bulundu. Babayiğit'in, cinayet şüphesiyle tutuklu bulunan birlikte yaşadığı Mehmet Basık'ın yer göstermesi sonucu bulunan kemik parçaları otopsiye gönderildi. Test sonucu kemiklerin Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edildi.

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