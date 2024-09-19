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Giresun'da sağanak yağış etkili oldu! Caddeler suyla doldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 22:24
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Giresun’da sağanak yağış etkili oldu! Caddeler suyla doldu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler ve yollar suyla doldu. Sağanaktan bazı ev ve iş yerleri de etkilenirken, vatandaşlar ve sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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