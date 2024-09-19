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Kocaeli'de 3 katlı otelde yangın! Alevler kontrol altına alındı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 03:51 Güncelleme: 19.09.2024 05:41
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Kocaeli’de 3 katlı otelde yangın! Alevler kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki 3 katlı ahşap otelde, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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