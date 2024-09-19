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Çanakkale'de göçmen operasyonu! 25 kaçak yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 03:38 Güncelleme: 19.09.2024 03:39
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Çanakkale’de göçmen operasyonu! 25 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 9'u çocuk 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, yapılan işlemlerden sonra Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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