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İstanbul'da korkunç kaza! 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 19.09.2024 04:12 Güncelleme: 19.09.2024 05:16
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İstanbul’da korkunç kaza! 4 yaralı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki iki araca daha sonra da kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı. Kazazedeler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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