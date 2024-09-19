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Erciyes yeniden beyaza büründü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 15:08
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Erciyes yeniden beyaza büründü

Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Yaz aylarının bitmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Erciyes Dağı'nın yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü.

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