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Kastamonu'da facianın eşiğinden dönüldü! Beton mikseri ile kamyon çarpıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 19:24 Güncelleme: 19.09.2024 19:27
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Kastamonu’da facianın eşiğinden dönüldü! Beton mikseri ile kamyon çarpıştı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Beton mikseri ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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