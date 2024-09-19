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İşçileri taşıyan araç şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 19:37
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İşçileri taşıyan araç şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

Düzce'de Sakarya'da fındık topladıktan memleketlerine dönen işçilerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi. Korkunç kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralanırken şoför, minibüsün freninin boşaldığını ve 50 metreden şarampole devrildiğini söyledi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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