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Fatih'te kaza yapan TIR yolu kapattı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 18:54
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Fatih’te kaza yapan TIR yolu kapattı

Fatih'te, beton refüje takılarak kaza yapan TIR yolu kapattı. TIR'ı çıkarma çalışmaları sürüyor.

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