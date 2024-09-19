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Karabük'te zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 20:26
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Karabük’te zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Karabük'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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