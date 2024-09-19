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Aksaray'da silahlı kavga! 1 ölü 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 01:21 Güncelleme: 19.09.2024 01:22
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Aksaray’da silahlı kavga! 1 ölü 1 yaralı

Aksaray'da Mehmet A. (50), boşanma aşamasında olan damadı Recep Ok'u ve ona siper olmak isteyen kızı Fadimana Ok'u silahla vurdu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, çifti hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Fadimana Ok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kocası Recep ok'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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