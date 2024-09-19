19 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da 19 saatlik su kesintisi: 3 ilçeyi etkileyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 16:50 Güncelleme: 19.09.2024 16:51
ABONE OL
İstanbul’da 19 saatlik su kesintisi: 3 ilçeyi etkileyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerinde 19 saat su kesintisi uygulanacağı belirtildi. İşte o mahalleler...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör