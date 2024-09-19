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Kayseri'de 16 yıl hapisle aranan şahıs gizli bölmeden çıktı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 06:24
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Kayseri’de 16 yıl hapisle aranan şahıs gizli bölmeden çıktı

Kayseri'de, 'dolandırıcılık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ö. (42), evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

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