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Aydın'da feci kaza | Motosiklet ile otomobil çarpıştı! 1 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 22:58 Güncelleme: 18.09.2024 22:59
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Aydın’da feci kaza | Motosiklet ile otomobil çarpıştı! 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde Y.G.'nin yönetiminde olan otomobil, Yakup Önkal'ın idaresindeki motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada Önkal hayatını kaybederken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

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