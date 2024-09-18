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Sultanbeyli'de 5 katlı binada yangın! 10 kişi mahsur kaldı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 22:22 Güncelleme: 18.09.2024 22:23
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Sultanbeyli’de 5 katlı binada yangın! 10 kişi mahsur kaldı

Yangın, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir binanın kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta bir motorun tamiri yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevlerle birlikte binayı dumanlar kapladı. Binada mahsur kalan 5'i çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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