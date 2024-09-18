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New York Metropolitan Sanat Müzesi’nden Yıldız Holding’e ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 17:54 Güncelleme: 18.09.2024 17:55
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New York Metropolitan Sanat Müzesi’nden Yıldız Holding’e ziyaret

New York Metropolitan Sanat Müzesi’nin üst yönetim ekibi Yıldız Holding sanat koleksiyonunu incelemek amacıyla Holding’in Çamlıca’daki kampüsüne bir ziyarette bulundu.

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