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Pendik'te ‘kız meselesi'nde silahlar konuştu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 11:01 Güncelleme: 18.09.2024 11:01
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Pendik’te ‘kız meselesi’nde silahlar konuştu

Pendik'te aralarında ‘kız meselesi' nedeniyle husumet bulunan iki taraf arasında bir arsada silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada kurşunların isabet etmesiyle 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sekerek olay yerinden kaçtı. Kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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