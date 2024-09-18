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TÜİK duyurdu: Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,3 yıl

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 11:01 Güncelleme: 18.09.2024 11:08
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TÜİK duyurdu: Türkiye’de beklenen yaşam süresi 77,3 yıl

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,3 yıl olarak belirlendi. Rapora göre bu süre erkeklerde 74,7, kadınlarda 80 yıl olarak tespit edildi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80,8 yıl ile Tunceli oldu. İşte detaylar...

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