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Düğün salonuna makineli tüfekle kurşun yağdırdı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 10:59
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Düğün salonuna makineli tüfekle kurşun yağdırdı

Adana'da düğün salonunun sınırlarını aştığını ileri süren şahıs, hafif makineli tüfekle kurşun yağdırdı. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

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