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Otomobilde patlama anı kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 10:57
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Otomobilde patlama anı kamerada

Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı. Patlama sonrasında alev alan aracı akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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