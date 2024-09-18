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Boğaların burnuna takılan halkanın sebebi bakın neymiş...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 10:52 Güncelleme: 18.09.2024 10:53
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Boğaların burnuna takılan halkanın sebebi bakın neymiş...

Şehir hayatında büyükbaş hayvanlarla pek karşılaşılmasa da, boğaların burunlarına takılan halkalar birçok kişi tarafından bilinir. Aslında bu halkalar çiftçiler için oldukça önemlidir. İşte boğaların burunlarına takılan halkanın sebebi...

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