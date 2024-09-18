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İstanbul'da yangın paniği! Alevler çatı katını sardı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 16:47 Güncelleme: 18.09.2024 16:47
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İstanbul’da yangın paniği! Alevler çatı katını sardı

İstanbul Kartal'da bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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