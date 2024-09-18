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Kayseri'de 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:41 Güncelleme: 18.09.2024 09:48
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Kayseri’de 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de 'nitelikli cinsel saldırı', 'evden hırsızlık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından toplamda 34 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası olan 2 kişi yakalandı.

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