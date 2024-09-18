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İstanbul'da sağanak alarmı: Hafta sonuna kadar sürecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 10:07 Güncelleme: 18.09.2024 10:13
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İstanbul’da sağanak alarmı: Hafta sonuna kadar sürecek

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla hava sıcaklıkları da giderek düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor. Diğer yandan yağışların pazar gününe kadar süreceği görüldü. İşte detaylar...

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