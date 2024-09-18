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Aksaray’da motosikletli trafik magandaları kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:39 Güncelleme: 18.09.2024 09:40
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Aksaray’da motosikletli trafik magandaları kamerada

Aksaray’da motosikletle trafikte tehlikeli sürüş yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan 2 sürücünün o anları kameraya yansırken, sürücülere 6 bin 580 TL para cezası kesildi.

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