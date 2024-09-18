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Karabük'te 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:38 Güncelleme: 18.09.2024 09:38
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Karabük’te 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Karabük'te yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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